Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις επέστρεψαν για το spinoff του «That ’70s Show»- Κυκλοφόρησε το τρέιλερ

Σχεδόν 25 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς «That ’70s Show» κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ του spinoff «That ’90s Show».

Οι πρωταγωνιστές της original σειράς επανενώθηκαν στην οθόνη για την spinoff σειρά των 10 επεισοδίων του Netflix, η οποία διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1995.

Οι Rupp και Smith επιστρέφουν για νέες κωμικές καταστάσεις. Το νέο τρέιλερ δείχνει τους γονείς του Eric να βρίσκονται ακόμα στο σπίτι τους στο Ουισκόνσιν, το οποίο έχει ανακαινιστεί κατάλληλα για την περίοδο.

Οι Topher Grace και Laura Prepon επιστρέφουν για τους ρόλους τους ως Eric και Donna, αντίστοιχα, ενώ την εμφάνισή τους στην σειρά θα κάνουν και οι Άστον Κούτσερ, Μίλα Κούνις και Βίλμερ Βαλντεράμα.

«Ήταν πραγματικά νοσταλγικό που επέστρεψα στο σετ», είπε ο Κούτσερ στο Variety τον Ιούλιο. «Είναι όλοι οι ίδιοι άνθρωποι που έφτιαξαν το «That ’70 Show», οπότε ήταν αρκετά παράξενο».

Στα νέα πρόσωπα της σειράς περιλαμβάνονται οι Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi και Sam Morelos.

Η σειρά του Netflix θα μιμηθεί το στυλ του προκατόχου της ως κωμωδία με πολλές κάμερες, με τη βοήθεια της επιστροφής των δημιουργών Bonnie Turner και Terry Turner, καθώς και της κόρης τους Lindsey στη συγγραφή και την παραγωγή.

Το "That '90s Show" θα κάνει το ντεμπούτο του στο Netflix στις 19 Ιανουαρίου 2023.

