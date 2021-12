Απογοήτευση και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο τηλεοπτικός θάνατος ενός από τους βασικούς πρωταγωνιστές του reboot του Sex and the City.

Όλος ο κόσμος περίμενε με ανυπομονησία την επανένωση της Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) με την Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβος) και τη Μιράντα (Σίνθια Νίξον), ειδικά μετά και την ψυχρολουσία που προκάλεσε η αποχή της Σαμάνθα (Κιμ Κατράλ) αλλά ...And Just Like That ένας από τους βασικούς ρόλους της σειράς πεθαίνει.

(Ακολουθεί major spoiler)

Δεν είναι άλλος από τον Mr. Big (Κρις Νορθ).

Μετά από σχεδόν 11 χρόνια, από την ταινία «Sex and the City 2» τα κορίτσια της Νέας Υόρκης επέστρεψαν με την πρωταγωνίστρια Κάρι Μπράντσο να ζει τον έρωτά της, ακόμα παντρεμένη με τον Mr.Big.

Και εκεί που το κοινό περίμενε να δει την εξέλιξη αυτού του μεγάλου έρωτα, ήδη από το πρώτο επεισόδιο του reboot, o Mr.Big λίγο πριν μετακομίσει στα Χάμπτονς με την Κάρι, παθαίνει ανακοπή ενώ αυτή λείπει από το σπίτι.

Περιμένει όμως να επιστρέψει πριν ξεψυχήσει στα χέρια της. Στο συμβολικό κομμάτι του σεναρίου, την ημέρα εκείνη η Κάρι έχει επιλέξει να φορέσει τα Μανόλο Μπλάνικ που φορούσε στον γάμο της.

Μετά τον θάνατό του, όλοι συρρέουν στο πλευρό της Κάρι (ακόμη και η Σαμάνθα, η οποία προφανώς έχει μετακομίσει στο Λονδίνο μετά από μια διαμάχη με την Κάρι, ωστόσο στέλνει λουλούδια στην κηδεία).

«Και κάπως έτσι, ο Big πέθανε», ακούγεται να λέει η Κάρι Μπράντσο καθώς εμφανίζονται οι τίτλοι τέλους.

Η ιστορία αγάπης της θρυλικής σειράς του HBO ξεκίνησε ήδη από το πρώτο επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε το 1998.

Η νέα αυτή εξέλιξη βέβαια προκάλεσε αντιδράσεις από το κοινό, που ξαφνιάστηκε καθώς περίμενε άλλη τροπή στην ιστορία.

Γρήγορα το Twitter κατακλύστηκε από σχόλια χρηστών οι οποίοι θύμωσαν με το σενάριο λέγοντας ότι «περιμέναμε τόσο καιρό για να δούμε να πεθαίνουν τον Mr.Big από το πρώτο επεισόδιο;»

Πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν εξηγήσεις από τους σεναριογράφους. Άλλοι πάλι δήλωσαν συντετριμμένοι και είπαν πως δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.

decided to watch #AndJustLikeThat with my coffee and i was not expecting this girl whattt it’s too early for me to be crying — Janelle Andrea (@janelleandrea_b) December 9, 2021

No estaba preparado psicologicamente para el primer capítulo de #AndJustLikeThat — Lefro (@gorrodesnorlax) December 9, 2021