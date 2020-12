Το TIME κάνει αυτό που λογικά επιθυμεί όλος ο πλανήτης: «διαγράφει» το 2020, στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του.

«Η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών», είναι ο τίτλος του περιοδικού. Στο εξώφυλλο, σε λευκό φόντο μέσα σε κόκκινο πλαίσιο, το TIME έχει βάλει ένα μεγάλο κόκκινο «Χ» πάνω στο 2020.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC