Η Warner Brothers αποφάσισε ένα reboot στον χαρακτήρα του Batman με τον Matt Reeves στην σκηνοθεσία και τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον κεντρικό ρόλο. Η ταινία αναμένεται τον Οκτώβριο του 2021, ενώ ήδη κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ.

Η επερχόμενη ταινία The Batman με τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι στην πραγματικότητα μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες του χειμώνα.

Η παραγωγή της ταινίας ολοκληρώθηκε εν μέσω πανδημίας. Η υπόθεση: Όπως πάντα στην πόλη του Γκόθαμ, το έγκλημα εξελίσσεται ανεξέλεγκτα, και κάποια σκοτεινή δύναμη προσπαθεί να φτάσει στον Μπάτμαν.

Η ιστορία λαμβάνει χώρα την περίοδο που ο Μπρους Γουέιν/ Μπάτμαν εξακολουθεί να είναι απλώς ένας άγρυπνος μασκοφόρος και απέχει ακόμα από το είναι τέλειος. Ο Reeves τόνισε ότι ο Μπάτμαν στην ουσία δεν είναι ακόμη ο Μπατμαν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι «που τον φοβούνται».

Το τρέιλερ παρουσιάζει επίσης μερικούς βασικούς χαρακτήρες, όπως ο Τζέιμς Γκόρντον με τον Τζέφρι Ράιτ και η Catwoman με την Ζόε Κράβιτς, ενώ η μουσική επένδυση του τρέιλερ είναι το τραγούδι «Something in the Way» των Nirvana.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor