Το HBO ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία του casting για το prequel του Game of Thrones, «House of the Dragon».

Όπως επιβεβαιώνουν πηγές στο EW το prequel βασίζεται στο βιβλίο του George R.R. Martin's «Fire & Blood», μια ιστορία του οίκου των Targaryen που διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα στο GoT.

Επίσημες πληροφορίες για το casting δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά πολλοί εικάζουν τους πιθανούς βασικούς χαρακτήρες που βασίζονται στο βιβλίο του Martin.

Το Fire & Blood καλύπτει 150 χρόνια και περιλαμβάνει την άνοδο και την πτώση πολλών ηγετών στο Westeros, οπότε δεν είναι σαφές ποιοι χαρακτήρες και χρονική περίοδος θα είναι το επίκεντρο της σειράς.

Το House of the Dragon έχει προγραμματιστεί για 10 επεισόδια το 2022.

Επικεφαλής του σόου θα είναι ο Ryan Condal (Colony) μαζί με τον Miguel Sapochnik, ο οποίος σκηνοθέτησε επεισόδια του Game of Thrones, όπως το «The Battle of the Bastards» και το «The Winds of Winter».

Με πληροφορίες του Entertainment Weekly