Η 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κοσμεί το εξώφυλλο του βρετανικού GQ καθώς το περιοδικό αποφάσισε να την τιμήσει με το πρώτο βραβείο του Game Changer, αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή της στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Παρόλο που οι ηγέτες του κόσμου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την κρίση της κλιματικής αλλαγής με ανησυχητική αδιαφορία, αυτή η έφηβη κατάφερε να απασχολήσει όλο τον πλανήτη δείχνοντας το δρόμο για ένα μέλλον, φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε ηλικία μόλις 16 ετών, έχει προωθήσει ένα παγκόσμιο κίνημα που ενθάρρυνε τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή και ενέπνευσε διαδηλώσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το περιοδικό λέει πως την επέλεξε για το εξώφυλλό του και πως θα λάβει το πρώτο βραβείο Game Changer στα βραβεία GQ Men of the Year 2019. «Το βραβείο Changer Player δημιουργήθηκε για την Γκρέτα», λέει ο αρχισυντάκτης της GQ Dylan Jones ο οποίος δηλώνει υπερήφανος που το περιοδικό θα την τιμήσει στην απονομή που θα γίνει στις αρχές του επόμενου μήνα.

Η 16χρονη που αυτή τη στιγμή διαπλέει τον Ατλαντικό, ευχαρίστησε το περιοδικό για την τιμή. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ελπίζει να καταφέρει να είναι στη Νέα Υόρκη πριν τις 21 Σεπτεμβρίου ώστε να πάρει μέρος στη Σύνοδο Δράσης για το Κλίμα που ξεκινάει τότε. Επίσης μετά στοχεύει να συμμετάσχει στο συνέδριο του ΟΗΕ για το κλίμα στις αρχές Δεκεμβρίου, στο Σαντιάγο της Χιλής.

Thank you GQ Magazine for the Game Changer Of The Year - award!#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/igmFTRqoJl