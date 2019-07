Το Netflix ανακοίνωσε πως σκοπεύει να μειώσει το πόσο συχνά προβάλλεται το κάπνισμα στις τηλεοπτικές σειρές δικής του παραγωγής.

Η απόφαση έρχεται μετά από μια έκθεση πως τα προγράμματα στην πλατφόρμα δείχνουν «πολύ περισσότερο καπνό» συγκριτικά με την αμερικανική τηλεόραση ή την καλωδιακή.

Το Netflix διευκρίνισε πως το κάπνισμα σε προγράμματά του, που στοχεύουν σε νεανικά κοινά, θα επιτρέπονται μόνο «για ιστορικούς λόγους ή λόγους ακρίβειας των γεγονότων». Στα υπόλοιπα σόου θα προβάλλονται μόνο «αν είναι αναγκαίο στην δημιουργική ματιά του καλλιτέχνη ή για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα». «Αναγνωρίζουμε πως το κάπνισμα είναι επιβλαβές και όταν προβάλλεται θετικά στην οθόνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους νέους ανθρώπους», προσθέτει στην ανακοίνωση.

Αφορμή για τους νέους κανονισμούς είναι μια έκθεση σχετικά με την χρήση τσιγάρων επί οθόνης, που πραγματοποίησε η αμερικανική οργάνωση Truth Initiative, με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με το κάπνισμα, τους οποίους θέλουν να ενθαρρύνουν προς μια ζωή χωρίς καπνό.

Η έκθεση εξέτασε τις φορές που προϊόντα καπνού προβλήθηκαν σε διαφορετικές σειρές του Netflix, οι οποίες είναι δημοφιλείς στις ηλικίες 15-24 ετών. Σε αυτές συγκαταλέγονται τα «Orange is the New Black», «Stranger Things» και «House of Cards». Επίσης διαπιστώθηκε πως τα τσιγάρα ήταν πολύ πιο συνηθισμένα σε μετέπειτα σειρές παρά στις αρχικές. Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση, το κάπνισμα στο Netflix προβάλλεται πολύ περισσότερο από ό,τι σε δημοφιλείς σειρές της καλωδιακής τηλεόρασης όπως τα «The Big Bang Theory» και «The Walking Dead».

Με πληροφορίες από BBC