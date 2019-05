Σύμφωνα με το newsletter της μιντιακής πλατφόρμας του επιφανούς ιδρύματος Women in the World, «η επιτυχία της διευθύντριας του Guardian αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα στον μύθο που λέει ότι ο οικονομικός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται από άντρες».

Ανήμερα της πρωτομαγιάς η διευθύντρια του Guardian, Κάθριν Βάινερ ανακοίνωσε σ' ένα πανηγυρικό editorial ότι η τριετής στρατηγική αναστροφής των δυσχερών δεδομένων που αντιμετώπιζε η εφημερίδα (στην έντυπη και ψηφιακή εκδοχή της) στέφθηκε από επιτυχία και πλέον το μέσο όχι μόνο δεν εμφανίζει ζημιά αλλά έχει σημειώσει και κάποιο λειτουργικό κέρδος στην πορείας του προς την απολύτως υγιή βιωσιμότητα.

Το γεγονός πανηγυρίστηκε από διάφορους φορείς των διεθνών media, αλλά και από οργανισμούς και φορείς φεμινιστικής προσέγγισης.

Όπως το ίδρυμα Women in the World, το οποίο πριν λίγο καιρό συγκάλεσε το 10ο συνέδριο του στη Νέα Υόρκη με την παρουσία μερικών από τις πιο ισχυρές γυναίκες των διεθνών media, πάντα υπό την αιγίδα της ιδρύτριας του οργανισμού, της διάσημης πρώην διευθύντριας επιφανών εντύπων όπως το New Yorker και το Vanity Fair, Τίνα Μπράουν.

Στο σημερινό της newsletter, η μιντιακή πλατφόρμα του Women in the World αναφέρεται με τα πιο κολακευτικά λόγια στην επιτυχία της Βάινερ που ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας τον Ιούνιο του 2015:

Μετά από χρόνια οικονομικών αναταραχών και δυσμενών απολογισμών, ο Guardian ανακοίνωσε χθες ότι μπορεί επιτέλους να δηλώσει κέρδος σχεδόν ενός εκατομμυρίου λιρών για το 2018.

Τι άλλαξε; Το γεγονός ότι τα ηνία ανέλαβε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στην ιστορία της εφημερίδας, η Κάθριν Βάινερ, η οποία είχε θέσει ακριβώς αυτόν τον στόχο στο τριετές πλάνο της. Το BBC χθες χαρακτήρισε την επιτυχία της ως «μία από τις πιο σημαντικές αναστροφές στην πρόσφατη ιστορία των βρετανικών media.

Η είδηση αυτή αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα στον μύθο που λέει ότι ο οικονομικός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται από άντρες.

Ενώ ο αρσενικός προκάτοχος της Βάινερ έχει περάσει τα τρία τελευταία χρόνια κάνοντας περιοδείες για τα απομνημονεύματά του, η Βάινερ ανέλαβε να καθαρίσει το χάλι που εκείνος είχε αφήσει πίσω του, ενώ συγχρόνως δημοσίευσε πέρσι και ένα από τα πιο σημαντικά ρεπορτάζ των τελευταίων χρόνων: το πολύκροτο σκάνδαλο της Cambridge Analytica.