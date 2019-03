Η ΕΡΤ παρουσίασε το τραγούδι Better Love με το οποίο η Κατερίνα Ντούσκα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Τα «μουσικά αποκαλυπτήρια» έγιναν επισήμως σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε εκδήλωση για το ανανεωμένο πρόγραμμά της ΕΡΤ.

Η τραγουδίστρια της Indie Pop και της σόουλ συνέθεσε το "Better Love" μαζί με τους Leon Of Athens και τον David Sheddon. H ίδια χαρακτήρισε το τραγούδι «intelectual pop» με groove και επική ενορχήστρωση.

Η Κατερίνα Ντούσκα σχολίασε και το αναγεννησιακό στιλ είναι και το βίντεο κλιπ που έχει σκηνοθετήσει η Έφη Γούση. Στη σκηνή της Eurovision δεν θα είναι μόνη της, αλλά θα συνοδεύεται από ακόμη δύο γυναίκες. «Θα είναι γυναικεία υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά.

Τις βραδιές Eurovision θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

Πριν ξεκινήσει να παίζει στην μεγάλη οθόνη του Μεγάρου το βίντεο με τραγούδι της Ελλάδας για τη φετινή διοργάνωση της Eurovision, η Κατερίνα Ντούσκα είπε ότι δεν πίστευε ποτέ ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό, ωστόσο συμπλήρωσε: «Είμαι ονειροπόλα και πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στους ανθρώπους που ονειρεύονται». Είπε ακόμη πως έχει άγχος για τη συμμετοχή της και βλέπει πολλούς εφιάλτες, αλλά και όμορφα όνειρα γιατί, όπως πρόσθεσε πιστεύει στην ομάδα της και στο τραγούδι που έγραψαν. Είπε ακόμα ότι το τραγούδι αναφέρεται στην αιώνια αναζήτηση μιας ανώτερης αγάπης.

Τέλος η Κατερίνα Ντούσκα δήλωσε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό.

Οι στίχοι του Better Love:

Live for the mess

Make me feel ageless

No pain, no gain

Teach me carelessness

And I'm about to see all that's made up

And everything they want from us

No pain, no gain

Once bitten, make way

And I can't hide it

I won't fight this

Yearning feeling inside

Gotta get

Better love, better love

All that we're after

Way to love, who you love

There's nothing more to say to back it up when I'm unafraid

I've lost enough

Go on, hold on for dear life

'Cause I can't hide it

I won't fight this

Burning feeling inside

Gotta get

Better love, better love

All that we're after

Way to love, who you love

Won't you lean on me

You can lean on me

Let them look, don't know, don't care

Go deep with me

Go deep with me

Go deep with me

Better love, better love

All that we're after

Way to love, who you love

What you waiting for, what you waiting fo-or, what you waiting for?

Better love, who you love

Δείτε το βίντεοκλιπ: