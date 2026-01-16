Τροχαίο στα Μέγαρα: Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά - Τραυματίστηκε οδηγός βαν

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία στα Μέγαρα, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και πιο συγκεκριμένα στο 44,5ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, έχει προκαλέσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο στα Μέγαρα, φορτηγό που μετέφερε σίδερα κινούνταν συνοδευόμενο από φορτηγάκι τύπου βαν, όταν ένα άλλο φορτηγό έπεσε στο πίσω μέρος του βαν, το οποίο με τη σειρά του προσέκρουσε στο φορτηγό με τα σίδερα.

Όπως προαναφέρθηκε, από τη σύγκρουση ανάμεσα στα δύο φορτηγά, τραυματίστηκε ο οδηγός του βαν, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Λόγω του συμβάντος, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να διευκολυνθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των οχημάτων.

Με πληροφορίες από thriassio.gr

