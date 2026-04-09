Τρίκαλα: Σοβαρή η κατάσταση του 19χρονου που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα - Παραμένει στη ΜΕΘ

Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 19χρονος φοιτητής κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, μετά τη διάγνωσή του με μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Ο νεαρός εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του για το Πάσχα και μεταφέρθηκε άμεσα στα επείγοντα, όπου κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η κατάστασή του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ βρίσκεται σε καταστολή. Οι γιατροί αναμένουν να τον ξυπνήσουν, ώστε να εκτιμήσουν την νευρολογική του εικόνα και την πορεία της υγείας του.

Ο 19χρονος είχε κανονικά παρακολουθήσει τα μαθήματά του την προηγούμενη εβδομάδα στο πανεπιστήμιο, γεγονός που οδήγησε στην ενημέρωση συμφοιτητών και επαφών του, προκειμένου να απευθυνθούν σε γιατρούς για οδηγίες και προληπτικά μέτρα.

Παράλληλα, αρκετοί υγειονομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί του έλαβαν χημειοπροφύλαξη, ως προληπτικό μέτρο.

«Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η κατάσταση του νευρολογικά» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το κρούσμα μηνιγγίτιδας

«Ο 19χρονος, ξημερώματα Δευτέρας με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό, προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου Τρικάλων. Διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου», δήλωσε για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή. Είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η κατάσταση του νευρολογικά», συνέχισε.

«30 συνάδελφοι από τα επείγοντα και 10 συνάδέλφοι περίπου από ΜΕΘ που ήρθαν σε επαφή με ασθενή έλαβαν χημειοπροφύλαξη. Αυτό δείχνει την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των επαγγελμάτων μας. Και όμως δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα», κατέληξε.