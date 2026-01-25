ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

Ο 75χρονος διασωληνώθηκε επιτόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 75χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου, στην περιοχή της Τούμπας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά τις 13:00, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και έφτασαν διασώστες με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το πλήρωμα εφάρμοσε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για βαριά τραυματισμένους ασθενείς, με ακινητοποίηση και σταθεροποίηση.

Ο 75χρονος διασωληνώθηκε επιτόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ασθενοφόρο και Κινητή Ιατρική Μονάδα, με τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό του ΕΚΑΒ.

