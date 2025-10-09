Θεσσαλονίκη: Μαθητές κάνουν μάθημα σε υπόγεια με λέβητες – Αντιδρούν οι γονείς

Ζητούν να μπει τέλος στην επικίνδυνη πρακτική δύο σχολείων του Ευόσμου, όπου οι αίθουσες βρίσκονται δίπλα σε εγκαταστάσεις θέρμανσης

Ανησυχία και οργή εκφράζουν οι γονείς μαθητών σε δύο σχολεία του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, καθώς όπως καταγγέλλουν, τα παιδιά τους παρακολουθούν μαθήματα σε υπόγειους χώρους, δίπλα σε ενεργούς λέβητες και σωληνώσεις θέρμανσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, οι αίθουσες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις των λεβητοστασίων, ενώ οι σωληνώσεις διέρχονται μέσα από τους χώρους διδασκαλίας. Οι εικόνες που προβλήθηκαν προκαλούν προβληματισμό, καθώς οι υποδομές δεν ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας.

Οι γονείς τονίζουν ότι το περιστατικό ξυπνά μνήμες από την τραγωδία των Σερρών, όταν πριν από τρία χρόνια ένας 11χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη λέβητα σε σχολικό συγκρότημα – σε χώρο μάλιστα που δεν επικοινωνούσε άμεσα με τις αίθουσες.

Υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς

Όπως καταγγέλλουν δύο μητέρες στο OPEN, η διεύθυνση του σχολείου ζητά κατά την εγγραφή των μαθητών την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία οι γονείς δηλώνουν ότι αποδέχονται τη χρήση του υπόγειου χώρου ως αίθουσας διδασκαλίας.

Οι γονείς θεωρούν πως η πρακτική αυτή αποσκοπεί στη μείωση της ευθύνης των αρμοδίων σε περίπτωση ατυχήματος.

Παράλληλα, όπως επισημαίνουν, στα σχολεία έχουν δημιουργηθεί αυτοσχέδιες αίθουσες και έχουν καταργηθεί εργαστήρια, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης λόγω έλλειψης χώρου.

Παρεμβάσεις ζητούν οι γονείς

Οι Σύλλογοι Γονέων καλούν το Υπουργείο Παιδείας και τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου να προχωρήσουν άμεσα σε έλεγχο των σχολικών εγκαταστάσεων και στη μεταστέγαση των μαθητών σε ασφαλείς χώρους.

«Δεν μπορεί τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα δίπλα σε λέβητες. Ζητούμε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων, πριν θρηνήσουμε ξανά θύματα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το ζήτημα.