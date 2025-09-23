ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε καθηγητής που εν μέσω κορωνοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self test

Τι υποστήριξε ο εκπαιδευτικός που δεν προσήλθε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε καθηγητής που εν μέσω κορωνοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self test Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Καθηγητής Γυμνασίου καταδικάστηκε σε 10μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή πήγε στο σχολείο, εν μέσω των μέτρων για τον κορωνοϊό, χωρίς να προσκομίσει δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), όπως υποχρεούνταν, στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr».

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η υπόθεση η οποια αφορούσε τον Δεκέμβριο του 2021, τον έκρινε ένοχο για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός δεν προσήλθε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

«Η ΚΥΑ έλεγε ότι απαγορεύεται να εισέλθει στο σχολείο. Εκείνος όμως ανέβηκε στην αίθουσα των καθηγητών και δεν έφευγε, αναγκάστηκα να καλέσω την αστυνομία» ανέφερε μία συνάδελφός του που εξετάστηκε ως μάρτυρας. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο κατηγορούμενος είχε νοσήσει το προηγούμενο διάστημα αλλά όταν επανήλθε στο σχολείο δεν έκανε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα. «Ήμασταν υπεύθυνοι για 250 παιδιά. Δεν μπορούσε να διδάξει χωρίς να δηλώσει το αρνητικό τεστ» πρόσθεσε η μάρτυρας.

Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε ο καθηγητής

Αναπτύσσοντας τους ισχυρισμούς του ο εκπαιδευτικός, μέσω του δικηγόρου του, ανέφερε ότι είχε νοσήσει την 1η Νοεμβρίου 2021, κάτι που γνώριζε η υπηρεσία του, καθώς έλαβε σχετική άδεια.

Εξήγησε δε, όπως επισημαίνει το από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι διαβάζοντας την υπουργική απόφαση που ίσχυε τότε, κατάλαβε ότι η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό γίνεται από εκπαιδευτικούς που δεν προσκομίζουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.

Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος του είχε επιβληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

Ελλάδα / Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

«Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της» εξήγησε ο δικηγόρος της
LIFO NEWSROOM
Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

Ελλάδα / Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

O Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με την εξώδικη δήλωση που επιδόθηκε τη 16η Σεπτεμβρίου από τους γονείς θυμάτων των Τεμπών
LIFO NEWSROOM
Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Ελλάδα / Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Η κινητοποίηση των συγγενών εντείνεται, καθώς δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην όγδοη ημέρα απεργίας πείνας και δίψας, προστέθηκαν ακόμη δύο άτομα
LIFO NEWSROOM
Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής ΡΕΞ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ελλάδα / Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής Ρεξ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για μία ιδιαίτερα ασταθή τροπόσφαιρα, που μπορεί να παράξει ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό - Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή
LIFO NEWSROOM
 
 