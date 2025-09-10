ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο «Ιπποκράτειο» - Ερευνάται εάν προκλήθηκε από ηλεκτρικό πατίνι

Ξέσπασε στον 3ο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε χώρο όπου δεν υπάρχουν ασθενείς,

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο «Ιπποκράτειο» - Ερευνάται εάν προκλήθηκε από ηλεκτρονικό πατίνι Facebook Twitter
0

Φωτιά ξέσπασε, μετά τη μία το μεσημέρι, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο μετέβησαν 15 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξέσπασε στον 3ο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε χώρο όπου δεν υπάρχουν ασθενείς, ενώ ερευνάται από την Πυροσβεστική, εάν ξεκίνησε από την μπαταρία ηλεκτρικού πατινιού, το οποίο φέρεται να βρέθηκε καμένο στο σημείο.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο σχέδιο για ασφαλέστερες σιδηροδρομικές διαβάσεις – Τι προτείνει ο ΣΕΣ

Ελλάδα / Νέο σχέδιο για ασφαλέστερες σιδηροδρομικές διαβάσεις – Τι προτείνει ο ΣΕΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις και καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις εκσυγχρονισμού, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές
LIFO NEWSROOM
 
 