Απέδρασε κρατούμενος από την Ευελπίδων: Βίντεο από την κινητοποίηση των αρχών

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Την εγρήγορση των αστυνομικών αρχών προκάλεσε ένα περιστατικό στο κτίριο της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου ένας κρατούμενος απέδρασε κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 20χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ανέμενε να δικαστεί για την απέλασή του, καθώς συνελήφθη χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. 

Ο κρατούμενος φέρεται να διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών, οι οποίοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του STAR, εξαπέλυσαν κυνηγητό για τον εντοπισμό του.

