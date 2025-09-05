ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: 19χρονος προσπάθησε να πετάξει για Τουρκία με 15χρονη που είχε δηλωθεί εξαφανισμένη

Τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης

Θεσσαλονίκη: 19χρονος προσπάθησε να πετάξει για Τουρκία με 15χρονη που είχε δηλωθεί εξαφανισμένη
φωτ.: Eurokinissi
Ένας 19χρονος συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, την ώρα που επιχειρούσε να εκδώσει εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψει προς την Τουρκία.

Ο 19χρονος συνελήφθη, όπως προέκυψε, διότι αποπειράθηκε να ταξιδέψει μαζί με μια 15χρονη, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση τα προηγούμενα 24ωρα από την οικογένειά της στην Ξάνθη.

Τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, με τον πρώτο να διώκεται για αρπαγή ανηλίκου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

