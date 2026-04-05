Τέμπη: Αρχίζει εκ νέου αύριο η δίκη - Τι προβλέπει η διαδικασία

Αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, αναμένεται να συνεχιστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ως προς το τι προβλέπεται στη διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι συγγενείς θα πρέπει να φωνάξουν, δυνατά, το όνομα του ανθρώπου που έχασαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, αύριο αναμένεται να νομιμοποιηθούν οι συνήγοροι για τους υπόλοιπους επιζώντες και για τα θύματα του δυστυχήματος, καθώς κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαδικασίας, έγινε (σ.σ. η νομιμοποίηση) για 120 συγγενείς και επιζώντες.

Τέμπη: Απόφαση ρίχνει ευθύνες στο δημόσιο και ορίζει αποζημιώσεις

Αξίζει να αναφερθεί ότι την περασμένη Παρασκευή (3/4), γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο απόφασης του 25ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επιδικάστηκε αποζημίωση 420.000 ευρώ για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν συγγενείς από τον θάνατο του παιδιού τους, αδελφού και εγγονού, κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, το Δ. Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι το ελληνικό Δημόσιο, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έχει αστική ευθύνη λόγω παράλειψης εποπτείας των σιδηροδρόμων και το υποχρεώνει να καταβάλει χρηματική ικανοποίηση (αποζημίωση) στους συγγενείς του θύματος, εντόκως από την ημέρα κατάθεσης της αγωγής και έως την εξόφλησή της.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, με πρόεδρο τον πρόεδρο Πρωτοδικών Χρήστο Μουσούρο και εισηγήτρια την πρωτοδίκη Δήμητρα Ντισλίδου, από την εκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας και του αποδεικτικού υλικού, κατέληξε ότι «αν λειτουργούσε πλήρως το σύστημα GSM-R, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας IC 62 θα είχε τη δυνατότητα, μόλις αντιλήφθηκε ότι κινείται στη γραμμή καθόδου, να επικοινωνήσει με το μηχανοδηγό του αντίθετα κινούμενου εμπορικού συρμού 63503 και να συνειδητοποιήσουν και οι δυο ότι βρίσκονται σε συγκρουσιακή πορεία».

Παράλληλα, το Δ. Πρωτοδικείο άγεται στην κρίση ότι «το Ελληνικό Δημόσιο δια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών άσκησε πλημμελώς την κατά τα ανωτέρω εποπτική του αρμοδιότητα σε θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας και συνέβαλε αιτιωδώς δια της παράνομης αυτής παράλειψης στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ τούτο μπορούσε να αποτραπεί».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

