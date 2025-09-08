Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ενοικιαστών από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Πολιτική / Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, απάντησε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία, ελληνοτουρκικά και Παλαιστίνη, ενώ έστειλε μηνύματα για ακρίβεια, στεγαστικό και τη λειτουργία του κράτους

LIFO NEWSROOM