Συγκίνηση στις Θεσπιές: Η μικρή Αλεξία συμμετείχε στην παρέλαση έξι χρόνια μετά τον τραυματισμό της από σφαίρα

Η μικρή Αλεξία συγκίνησε όσους παρακολούθησαν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπιές Βοιωτίας, έξι χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα.

Το Πάσχα του 2019, η τότε 8χρονη Αλεξία χτυπήθηκε στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα την ώρα που έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Έπειτα από αλλεπάλληλα χειρουργεία και θεραπείες, η Αλεξία έχει ξεκινήσει να συμμετέχει πιο ενεργά σε δραστηριότητες, όπως την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, σκορπίζοντας συγκίνηση και αισιοδοξία. Η μητέρα της μίλησε στο Mega για τα δεκάδες μηνύματα που λαμβάνει από εχθές, μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών και των βίντεο με την κόρη της να παρελαύνει περήφανη.

«Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Κάνουμε φυσικοθεραπείες, πάμε σε πισίνες. Είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός, ότι αυτά τα χρόνια δεν είμαστε μόνοι μας, μέχρι και από το εξωτερικό μου έρχονταν μηνύματα». Η ίδια εξέφρασε το παράπονό της αναφορικά με τον άνδρα που ευθύνεται για το σοβαρό ατύχημα της κόρης της. «Εμείς συνέχεια να πληρώνουμε τα δικαστήρια όλα και αυτός να μην είναι πουθενά, είναι ελεύθερος, ούτε μια μέρα μέσα», είπε.

Ο 55χρονος καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε τέσσερα έτη και τέσσερις μήνες φυλάκισης με αναστολή και χρηματική ποινή 1.600 ευρώ.

Η μικρή Αλεξία είναι τυχερή γιατί το σχολείο, οι καθηγητές και οι συμμαθητές της βρίσκονται στο πλευρό της και τη στηρίζουν, όπως λέει η μητέρα της, η οποία σημείωσε, πως το παιδί παρότι εισπράττει πολλή αγάπη από το σχολικό της περιβάλλον, επιστρέφει στο σπίτι με το παράπονο, ότι δεν μπορεί να παίξει και να ακολουθήσει σε δραστηριότητες, όπως τα υπόλοιπα παιδιά. «Είναι κάτι που δεν θα το αποδεχτεί ποτέ», τόνισε η μητέρα της Αλεξίας.