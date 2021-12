To ΚΥΤ Λέσβου επισκέπτεται αυτή την ώρα ο πάπας Φραγκίσκος, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, υποδέχτηκε νωρίτερα στο προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Λέσβου, στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους μετανάστες που φιλοξενούνται στο ΚΥΤ να υποδέχονται θερμά τον πάπα Φραγκίσκο.

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου/ AP

Από την Μυτιλήνη θα αναχωρήσει για την Αθήνα στις 12:15 ενώ στη συνέχεια, στις 16:45 θα τελέσει Θεία Λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου και πάπας Φραγκίσκος/ Eurokinissi

Πάπας Φραγκίσκος/ Eurokinissi

Francis among the refugees here in Lesbos #PopeinGreece pic.twitter.com/Qsy5NUzJkQ — Christopher White (@cwwhiteNCR) December 5, 2021

President of Greece, #Katerina #Sakellaropoulou, waves to us press from the papal flight ahead of when #PopeFrancis will arrive here in #Lesbos to visit refugees #PopeinGreece (my video) pic.twitter.com/JbHwjYqMZE — Deborah Castellano Lubov (@DeborahLubov) December 5, 2021

Στο σημείο είχε αναρτηθεί και πανό με το ερώτημα «Θα έστελνες πίσω τη Μαρία και τον Ιωσήφ;» ως αιχμή για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών.