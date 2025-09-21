Το ΣτΕ επικύρωσε φυλάκιση 5 μηνών και πρόστιμο €270.000 σε συνταξιούχο που σκότωσε 8 κουτάβια

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με αναστολή και το διοικητικό πρόστιμο ύψους 270.000 ευρώ που είχαν επιβληθεί σε συνταξιούχο από τη Λάρισα για την κακοποίηση και θανάτωση οκτώ κουταβιών το 2013.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι σύννομη η ταυτόχρονη επιβολή ποινής φυλάκισης και διοικητικού προστίμου, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι παραβιάζεται η αρχή «ne bis in idem» (να μην τιμωρείται κάποιος δύο φορές για την ίδια πράξη). Όπως σημείωσαν οι σύμβουλοι Επικρατείας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν την προστασία των ζώων, η πρόβλεψη προστίμου 30.000 ευρώ ανά ζώο δεν παραβιάζει ούτε την αναλογικότητα ούτε την ΕΣΔΑ.

Με την απόφασή του το ΣτΕ ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη βαρύτητα που αποδίδεται πλέον σε υποθέσεις κακοποίησης ζώων, οι οποίες τιμωρούνται τόσο ποινικά όσο και με υψηλά διοικητικά πρόστιμα.