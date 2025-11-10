ΣτΕ: Αντισυνταγματκές οι διατάξεις για την εξίσωση αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου

Με πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι διατάξεις οι οποίες εξίσωναν τα πτυχία σπουδαστών από καλλιτεχνικές σχολές με τους αποφοίτους λυκείων, κρίνονται ως αντισυνταγματικές.

Συγκεκριμένα με τις αποφάσεις 1941-1942/2025 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Σ. Κτιστάκη, Σύμβουλος) κρίθηκε ότι η παράλειψη πρόβλεψης στο Προσοντολόγιο (π.δ. 85/2022) ειδικής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, μεταξύ της κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης αυτών στο Δημόσιο, παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ως προς τις υποχρεώσεις του νομοθέτη με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διακρίνει τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίσθηκαν ρητώς ως «ανώτερες» και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περαιτέρω, συνεκτιμήθηκε η συνταγματική αποστολή του Κράτους για ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης. Ενόψει των ανωτέρω, κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις του π.δ. 85/2022, με τις οποίες εντάχθηκαν στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης, παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι η εξομοίωση των τίτλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους τίτλους που χορηγούν φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραβιάζει την συνταγματική κατοχύρωση της εκπαίδευσης ανώτερης βαθμίδας.