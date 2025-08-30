Στάθης Μαντζώρος: Διασωληνωμένος μετά από εγκεφαλικό ο ηθοποιός

Ο ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», μετά από εγκεφαλικό που υπέστη.

Γνωστός για τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές όπως ο «Σασμός», ο Στάθης Μαντζώρος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και δίνει μάχη στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Συνάδελφοί του από τον χώρο της υποκριτικής, απευθύνουν δημόσια έκκληση στα social media, για ενίσχυση στις προσπάθειες της θεραπείας και της αποκατάστασής του. Όπως έγινε γνωστό από τους συναδέλφους του, ο Στάθης Μαντζώρος δίνει μάχη εδώ και μήνες με την υγεία του.

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης, Στάθης Μαντζώρος, δίνει μια δύσκολη μάχη. Βρίσκεται διασωληνωμένος μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Θωμάς Χαρέλας στην ανάρτησή του. Την ίδια δημοσίευση κοινοποίησε και ο ηθοποιός, Ιωάννης Παπαζήσης, γράφοντας : «Ένας σπουδαίος φίλος συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας».