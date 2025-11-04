ΕΛΤΑ: Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα - Ποιες περιοχές θα αποκλειστούν από το «λουκέτο»

Διορθώσεις για κάποιες επιμέρους απομακρυσμένες περιοχές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο για την «αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ», μετά και την παραίτηση του τέως Διευθύνοντος Συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα.

Όπως αναφέρει σχετικά ο Alpha, στόχος της κυβέρνησης με τον «νέο ΕΛΤΑ» είναι -σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές- να δημιουργηθούν τα λεγόμενα πρακτορεία του ταχυδρομείου, για να εξυπηρετηθεί η τοπική κοινωνία.

Ανάμεσα στις ενέργειες που εξετάζεται, είναι και η «σύμπραξη» των ΕΛΤΑ με δήμους, προκειμένου μέσα στα δημοτικά καταστήματα να παραχωρηθεί ένας χώρος, όπου θα παρέχονται οι βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως η αποστολή και παραλαβή αντικειμένων, ή και η πληρωμή λογαριασμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι περιοχές που θα αποκλειστούν από το «λουκέτο» των καταστημάτων ΕΛΤΑ, είναι αυτές όπου δεν λειτουργούν τράπεζες, ή μηχανήματα ΑΤΜ. Ωστόσο, αναμένεται να λειτουργήσουν με μειωμένο προσωπικό.

ΕΛΤΑ: Ποιος είναι ο νέος CEO

Το πρόσωπο που αναλαμβάνει τον ρόλο του μεταβατικού Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑ, είναι ο Μάριος Τέμπος, που ήταν μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ο Μάριος Τέμπος θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για τρεις μήνες, όσο δηλαδή και το διάστημα για το οποίο έχει δοθεί παράταση αναφορικά με το κλείσιμο των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία που διαθέτει η ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ για τον Μάριο Τέμπο, ο μεταβατικός CEO προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public. Προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων. Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει σπουδές στο Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η παραίτηση του κ. Σκλήκα έγινε δεκτή από το Υπερταμείο, στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, και όχι από την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει θεσμικά τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αλλαγές στη διοίκηση. Η εξέλιξη ήρθε μετά τη μαραθώνια τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, όπου περισσότεροι από 90 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική κατά του κ. Σκλήκα, ζητώντας εξηγήσεις για τον τρόπο που παρουσιάστηκε το σχέδιο «εξυγίανσης» και την επικοινωνιακή διαχείρισή του.