ΕΛΤΑ: Πρόστιμο 2,9 εκατ. ευρώ για διαρροή προσωπικών δεδομένων

Την ανάγκη για επενδύσεις στο κομμάτι προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών είχε επισημάνει σε απόφασή της η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με ένα συμβάν του 2022 με «πρωταγωνιστή» τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Συγκεκριμένα, το 2022, ομάδα χάκερ είχε παραβιάσει τους κωδικούς του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων των ΕΛΤΑ, κλέβοντας προσωπικά δεδομένα χρηστών, φτάνοντας κατά περιπτώσεις τα 4 και τα 5 εκατομμύρια.

Στη συνέχεια, οι κυβερνοεγκληματίες έβαλαν τα προσωπικά δεδομένα στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web), εκβιάζοντας τα ελληνικά ταχυδρομεία. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ΑΝΤ1 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είχε επιβάλλει πρόστιμο 2,9 εκατομμυρίων ευρώ στα ΕΛΤΑ.

ΕΛΤΑ: Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία όσον αφορά τον «νέο ΕΛΤΑ». Εξετάζει μεταξύ άλλων -σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές- να δημιουργηθούν τα λεγόμενα πρακτορεία του ταχυδρομείου, για να εξυπηρετηθεί η τοπική κοινωνία.

Στις σχετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνεται και η «σύμπραξη» των ΕΛΤΑ με δήμους, προκειμένου μέσα στα δημοτικά καταστήματα να παραχωρηθεί ένας χώρος, όπου θα παρέχονται οι βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως η αποστολή και παραλαβή αντικειμένων, ή και η πληρωμή λογαριασμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι περιοχές που θα αποκλειστούν από το «λουκέτο» των καταστημάτων ΕΛΤΑ, είναι αυτές όπου δεν λειτουργούν τράπεζες, ή μηχανήματα ΑΤΜ. Ωστόσο, αναμένεται να είναι μειωμένο το προσωπικό εξυπηρέτησης.