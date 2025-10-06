Πυροσβεστικό Σώμα: 1.076 νέες προσλήψεις το 2026 – Όλες οι ειδικότητες και η κατανομή των θέσεων

Νέο κύμα προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενισχύοντας ουσιαστικά το προσωπικό ενόψει των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών των επόμενων ετών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργού, για το έτος 2026 προβλέπονται 1.076 νέες θέσεις σε μια σειρά από κατηγορίες και ειδικότητες, με στόχο τη θωράκιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και την ενίσχυση των πυροσβεστικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Πυροσβέστες (Π.Π.Υ προς μονιμοποίηση): 55

Δόκιμοι Πυροσβέστες: 260

Επί Θητεία: 600

Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί: 70

Χειριστές Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων: 12

Τεχνικοί Αεροσκαφών – Ελικοπτέρων: 15

Πλοηγοί Κυβερνήτες: 5

Πλοηγοί Μηχανικοί: 15 (10+5 σε διαφορετικές κατηγορίες)

Τεχνικοί Οχημάτων: 15 (10+5 σε διαφορετικές κατηγορίες)

Πληροφορικής & Επικοινωνιών: 19 (10+9 σε διαφορετικά τμήματα)

Νομικοί: 5

Οικονομικοί: 5

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, το επίδομα διοίκησης θα αποδίδεται πλέον κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσαρμόζοντας τις απολαβές των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας και ευθύνης.

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στη νέα στρατηγική αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Σώματος, με έμφαση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική υποστήριξη και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

Όπως τόνισε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, «ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και πλήρως στελεχωμένο Πυροσβεστικό Σώμα, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας στη νέα εποχή».