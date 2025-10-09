Πρόστιμο 5,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Νέα χρηματική κύρωση επέβαλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Ελλάδα για τη μη συμμόρφωσή της με την παλαιότερη απόφαση που αφορούσε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ζακύνθου. Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση, η χώρα καλείται να καταβάλει 5,5 εκατομμύρια ευρώ εφάπαξ και 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την ημερομηνία δημοσίευσης, έως ότου συμμορφωθεί πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έθεσε εγκαίρως τέλος στη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ο οποίος βρίσκεται εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, περιοχής προστατευόμενης για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Παρά την καταδικαστική απόφαση του 2014, ο χώρος συνέχισε να δέχεται απορρίμματα μέχρι και το 2017, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις της κοινοτικής οδηγίας για την υγειονομική ταφή.

Η νέα απόφαση στηρίζεται στη διαπίστωση ότι το ελληνικό κράτος δεν προχώρησε σε σχέδιο αποκατάστασης ούτε ανέστειλε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα να διατηρείται σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Το Δικαστήριο επικαλέστηκε επίσης το ιστορικό επαναλαμβανόμενων παραβάσεων της Ελλάδας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990, έχει επεκταθεί διαδοχικά, νόμιμα και παράνομα, φθάνοντας σε έκταση άνω των 90.000 τετραγωνικών μέτρων. Αν και έχει κλείσει από το 2017, η περιοχή παραμένει περιβαλλοντικά επιβαρυμένη, με την αποκατάστασή της να βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τη μελέτη που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται έργο ενίσχυσης και σταθεροποίησης του χώρου μέσω κατασκευής τοίχου και διαμόρφωσης βαθμίδων, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 5,2 εκατομμύρια ευρώ.