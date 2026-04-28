Προχωρούν οι εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Προχωράνε οι εργασίες για το νέο πάρκο στον Ελαιώνα.

Με βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 28 Απριλίου στα μέσα κοινωνικής, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε τις εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε:

«Από τις μακέτες, στα έργα! Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας! Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους! Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα! Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!».