Πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: «Πιάστηκε το φουλάρι στον κύλινδρο»

Τραγικό τέλος είχε η βάρδια μιας 49χρονης στο Δαμάσι, του Τυρνάβου της Λάρισας, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα στον χώρο εργασίας της.

Η γυναίκα, ιδιοκτήτρια του φούρνου, βρέθηκε εγκλωβισμένη σε μηχάνημα του καταστήματος. Το φουλάρι που φορούσε λόγω αυχενικού, όπως αναφέρει το Mega, πιάστηκε σε ένα μηχάνημα.

Τη γυναίκα εντόπισε πελάτισσα που πήγε νωρίς το πρωί για να αγοράσει ψωμί και αντίκρισε το σοκαριστικό θέαμα. Η γυναίκα που τη βρήκε νεκρή, τόνισε πως ακόμη δεν μπορεί να συνέλθει.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να φτάνει επί τόπου και να διαπιστώνει τον θάνατό της.

Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: «Η κακιά η ώρα» λένε οι συγγενείς της

Συγγενείς της μίλησαν στο Live News. «Πραγματικά δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, της έκαναν ΚΑΡΠΑ ήρθαν οι διασώστες, δεν την προλάβαμε».

«30 χρόνια. Λάθος, η κακιά η ώρα», λέει ο κουμπάρος της γυναίκας που ήταν μητέρα δύο παιδιών και επί 30 χρόνια είχε αφιερώσει τη ζωή της στον φούρνο της.

«Ζύμωνε, είχε και την αδελφή της εκεί πέρα, έπαιρνε και αυτή ένα μεροκάματο. Μετά έφυγε η αδελφή της, έβαλαν τα ψωμιά και όπως έσκυψε στον κύλινδρο που ζυμώνει το ψωμί, το κορίτσι είχε και φουλάρι η Ζωή η συχωρεμένη γιατί είχε και το αυχενικό, δεν είχε μαλλιά μακριά και τέτοια και το σκουφάκι της», λέει η θεία της 49χρονης.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία προσπαθεί να εξακριβώσει πώς η εργαζόμενη παγιδεύτηκε στο μηχάνημα.