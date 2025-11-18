Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μανουέλα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Βαρδινογιάννη, Νίκου, πέθανε σήμερα Τρίτη, 18 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται πως ο σύζυγός της, είχε φύγει από τη ζωή το 1973 σε ηλικία 42 ετών και στη συνέχεια, τον διαδέχτηκε ο αδελφός του Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, στη διοίκηση του ομίλου.

Με τη Μανουέλα Βαρδινογιάννη είχαν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά, την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Δημοσθένη και τον Πύρρο.

Ποιος ήταν ο σύζυγος της Μανουέλας, Νίκος Βαρδινογιάννης

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης παραιτήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό και στράφηκε στις επιχειρήσεις, θέτοντας τις βάσεις για τον επιχειρηματικό κολοσσό των Βαλκανίων που αργότερα θα ονομαζόταν όμιλος Βαρδινογιάννη.

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 αποκόμισε τεράστια κέρδη, σπάζοντας το εμπάργκο καυσίμων που είχε επιβληθεί από τον ΟΗΕ στο ρατσιστικό καθεστώς της Ροδεσίας (νυν Ζιμπάμπουε).

Στη συνέχεια δημιούργησε στην Κρήτη και την Αίγυπτο εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων και το 1970 ίδρυσε την Motor Oil. Μετά το θάνατο του, στη διοίκηση του ομίλου τον διαδέχτηκε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης.