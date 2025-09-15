Πειραιάς: Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ – Τρεις άγνωστοι τον ξυλοκόπησαν μέσα στο όχημα

Άγρια επίθεση δέχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής οδηγός τρόλεϊ στο κέντρο του Πειραιά, όταν τρία άγνωστα άτομα εισέβαλαν στο όχημα και τον ξυλοκόπησαν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού, η ένταση ξεκίνησε όταν το τρόλεϊ είχε σταματήσει πριν από στάση επειδή η πορεία του εμποδιζόταν από σταθμευμένο Ι.Χ.. Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο και στη συνέχεια οι τρεις δράστες τον χτύπησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, πριν τραπούν σε φυγή.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για την ταυτοποίηση των δραστών.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει σύνδεση της επίθεσης με τον οδηγό του σταθμευμένου οχήματος που εμπόδιζε το τρόλεϊ. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιτιθέμενοι να ήταν άλλα άτομα που ενεπλάκησαν εκ των υστέρων στον καβγά.