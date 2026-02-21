ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μεσολόγγι: 74χρονος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο λόγω παρατήρησης για την οδήγησή του

Ο 28χρονος κινούνταν πεζός

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στο Μεσολόγγι ένας 74χρονος αποπειράθηκε να μαχαιρώσει τρεις φορές ένας 28χρονο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το πώς οδηγούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όπου ο 74χρονος οδηγός φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 28χρονο, που κινούνταν πεζός.

Το συμβάν στο Μεσολόγγι

Στη διάρκεια του καβγά μεταξύ των δύο ανδρών, ο 74χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιχείρησε τρεις φορές να τραυματίσει τον νεαρό στην κοιλιακή χώρα.

Ο δράστης συνελήφθη, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.

Ελλάδα

Tags

