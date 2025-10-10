ΕΛΛΑΔΑ
Παρθενώνας: Χωρίς σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια

Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΕΙΟΥ

LifO Newsroom
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ
Φωτ.: Eurokinissi
Τον Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές μετά από 15 σχεδόν χρόνια εργασιών, έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν εδώ και κάποιες μέρες Αθηναίοι και τουρίστες.

Η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν στο μέλλον, πιθανότατα με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών που δεν θα καλύπτουν όμως ολόκληρη την πλευρά του μνημείου.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
 
 
 
