Novartis: Ένοχοι και στο Εφετείο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους, και σε δεύτερο βαθμό, τη Μαρία Μαραγγέλη και τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis.

Όπως έγινε γνωστό από τη δικαστική απόφαση, το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη ομόφωνα όπως και πρωτοδίκως για τις πράξεις της ψευδούς κατάθεσης κατά συρροή και της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρεα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη.

Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε και η Μαρία Μαραγγέλη για αδικήματα ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου, Ιωάννη Στουρνάρα και Αντώνη Σαμαρά. Αντίθετα, το δικαστήριο αποφάσισε την παύση της ποινικής δίωξης σε βάρος της κατηγορούμενης για κάποια αδικήματα ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Ανδρέα Λοβέρδου και Μάριου Σαλμά. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για ένα ακόμη ελαφρυντικό και εν συνεχεία για τις ποινές.

Novartis: Τι είχε πει η Μαρία Μαραγγέλη σε προηγούμενη κατάθεσή της

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας, Μαρία Μαραγγέλη επανέλαβε τον ισχυρισμό της για «χρήματα σε βαλίτσες» και ότι «οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν».

Η Μαρία Μαραγγέλη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποδέχθηκε για πρώτη φορά πως έδωσε κατάθεση για τις πρακτικές της Novartis στις αμερικανικές αρχές. Υπενθυμίζεται πως η πρώην γραμματέας του άλλοτε επικεφαλής της ελληνικής Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή, η οποία έφερε την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», δικάζεται με τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για όσα είχαν καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας, περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από την φαρμακοβιομηχανία, ισχυρισμοί που δεν αποδείχθηκαν πρωτόδικα με αποτέλεσμα την καταδίκη με αναστολή των δύο κατηγορούμενων.

Η κ. Μαραγγέλη κατά την απολογία της σήμερα, ανέφερε για πρώτη φορά ότι έχει καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι καταθέσεις της στις ΗΠΑ δόθηκαν αφού είχε ολοκληρώσει τις καταθέσεις της στην Ελλάδα. Είπε επίσης ότι έλαβε από τις αμερικανικές αρχές «χρηματικό βραβείο», όπως το χαρακτήρισε.

