Νίκαια: Τρεις συλλήψεις για βιασμό σε βάρος 17χρονου - Ανάμεσά τους ανήλικη

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σχετικά με περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκου στη Νίκαια.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, θύμα του συμβάντος στη Νίκαια είναι ένα 17χρονο παιδί, και δράστες μία παρέα νεαρών.

Πρόκειται για έναν 19χρονο, έναν 20χρονο και μία 15χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ύστερα από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος του γιου της.

Νίκαια: Το χρονικό του συμβάντος

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 19χρονος, τον περασμένο Δεκέμβριο κάλεσε στο σπίτι του θύμα και, όταν εκείνος πήγε εκεί, βρισκόταν ένας ακόμη κοινός τους φίλος και η ανήλικη σύντροφος του πρώτου νεαρού.

Κατά την παραμονή του17χρονου στον χώρο, οι δράστες φέρεται να του πετούσαν διάφορα αντικείμενα όπως αυγά και ξύδι, τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν και τον εξανάγκασαν ακόμη και σε γενετήσιες πράξεις με αντικείμενο.

Για την υπόθεση, η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει: «Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, 2 ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη, κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ