Νέος αυτοκινητόδρομος Ιωάννινα - Κακαβιά: Πότε θα είναι έτοιμος - Οι δύο άξονες

Ο νέος οδικός άξονας θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στην πόλη των Ιωαννίνων

Με προϋπολογισμό 380 εκατομμυριών, αρχίζουν οι εργασίες για τον νέο οδικό άξονα που θα συνδέει τα Ιωάννινα με την Κακαβιά, που αναμένεται να αλλάξει τη Δυτική Ελλάδα, ενώνοντας την Ιόνια Οδό με την Εγνατία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων, μελετών και αποζημιώσεων, ξεκινά και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση. Ο νέος άξονας, μήκους 70 χιλιομέτρων, θα αποτελέσει «κρίκο» του Δυτικού Οδικού Άξονα, συνδέοντας τα Ιωάννινα με τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Πρόκειται για έναν δρόμο που θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στην πόλη των Ιωαννίνων, θα διευκολύνει τη βαριά κυκλοφορία προς τη Βιομηχανική Περιοχή, και θα εξασφαλίσει ταχύτερη σύνδεση της Ηπείρου με την Αλβανία και τα Τίρανα.

Αυτοκινητόδρομος Ιωάννινα - Κακαβιά: Πότε θα είναι έτοιμος

Με προϋπολογισμό 380 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης σε τεσσεράμισι χρόνια, το έργο θεωρείται τεχνικά απαιτητικό, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής είναι έντονα ορεινό. Παρ’ όλα αυτά, εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T) και αποτελεί τον δυτικότερο κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο άξονας χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα:

Ιωάννινα – Καλπάκι (46,4 χλμ.):

Νέα χάραξη με έξι ανισόπεδους κόμβους: Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου, Γραμμενοχωρίων, Πασαένας, Ζίτσας και Καρυών.

Καλπάκι – Κακαβιά (23,1 χλμ.):

Αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού έως τον μεθοριακό σταθμό.

Ο δρόμος θα διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,5–3,75 μ., και λωρίδα έκτακτης ανάγκης 2,3 μ. ανά κατεύθυνση, με σχεδιαστική ταχύτητα τα 100 χλμ/ώρα.

Ο νέος άξονας θα αποτελέσει πύλη σύνδεσης της Κόνιτσας και των ορεινών περιοχών με την Ιόνια Οδό και, μέσω αυτής, με τη Φλώρινα και την Καστοριά. Θα εξυπηρετεί επίσης το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, τη Βιομηχανική Περιοχή, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της οδικής κυκλοφορίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, μια διαδρομή που συνδέει την Ήπειρο με τις παραλιακές περιοχές της γειτονικής χώρας και τα Τίρανα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Ιωάννινα- Κακαβιά