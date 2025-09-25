ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: Πώς εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα ο 20χρονος

Το εργατικό δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Οι τελευταίες στιγμές του 20χρονου πριν χάσει τη ζωή του στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα

LifO Newsroom
Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τον τραγικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios, την Τετάρτη.

Ο 20χρονος ναυτικός είχε ναυτολογηθεί στο Blue Star Chios στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης. Ο θάνατός του τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, με τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ να έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία στο πλοίο. 

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, η ΕΛΑΣ φέρεται να έχει στα χέρια της βίντεο από τη στιγμή που ο άτυχος νεαρός εγκλωβίζεται στην πόρτα και πεθαίνει. Αναλυτικότερα, κάμερα ασφαλείας μέσα από το πλοίο φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου, πριν χάσει τη ζωή του στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος είχε πιάσει βάρδια λίγο πριν από τις 8 το πρωί, όταν προσπάθησε να περάσει από την πόρτα του γκαράζ, κατευθυνόμενος προς το μηχανοστάσιο του πλοίου. Εκεί εγκλωβίστηκε όταν η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο βίντεο διακρίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό και η πόρτα να ανοίγει για λίγα εκατοστά και στη συνέχεια ο νεαρός, φέρεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.

Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: Πώς λειτουργεί η υδατοστεγής πόρτα

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή, όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

 
