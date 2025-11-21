Τραγικό περιστατικό, με τον θάνατο ενός 13χρονου κοριτσιού, συνέβη νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, δεν τα κατάφερε.

Στη συνέχεια, η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού.

Νεκρή 13χρονη σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: Πώς συνέβη

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Όπως αναφέρεται σε άτυπη ενημέρωση από πλευράς του υπουργείου, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Τέλος, στην ενημέρωση αναφέρεται ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.