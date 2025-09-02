ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νέες υπηρεσίες για Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα με διαλειτουργικότητα

LifO Newsroom
Νέες υπηρεσίες για Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ
Φωτ: Eurokinissi
Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν άδειες οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμες για διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα μέσω της υποδομής του gov.gr.

Οι νέες υπηρεσίες προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων, όπως η διαδικασία για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος ΙΧ μέσω gov.gr, η ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ επιβατικού και δικύκλου οχήματος μέσω ΚΕΠ, η άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μέσω του gov.gr.

Οι έξι νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ είναι:

  1. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
  2. Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης
  3. Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς
  4. Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής
  5. Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ
  6. Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα με διαλειτουργικότητα και συγκεκριμένα:

  • Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhoto
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛ.ΑΣ.
  • Πιστοποιητικά υγείας από τους γιατρούς, τα οποία ενσωματώνονται αυτόματα στην αίτηση της Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης.

Οι νέες υπηρεσίες υλοποιήθηκαν από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών.

Με κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η απλοποίηση των διαδικασιών και η πλήρης ψηφιοποίησή τους καταργεί την ανάγκη ταχυδρομικής αποστολής εντύπων και δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η σχεδίαση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω ΚΕΠ και η ψηφιακή διαβίβαση και διεκπεραίωσή τους από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των 13 Περιφερειών της χώρας, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών, και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

