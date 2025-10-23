ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΕΤ: Νέα ανάκληση συσκευασμένου προϊόντος

Το τρόφιμο εξετάστηκε από τη Χημική Υπηρεσία Αθηνών και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές

LifO Newsroom
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ακόμη ένα προϊόν, μετά από ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Πρόκειται για τρόφιμο με τα στοιχεία «ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΟ».

Τη δειγματοληψία στο προϊόν με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28 Νοεμβρίου του 2025, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500 γρ. πραγματοποίησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και πιο συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα».

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΡΕΝΤΑΣ BAKERY που εδρεύει στo 'Αργος. Εξετάστηκε από το Α' Τμήμα, της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

