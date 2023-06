Ναυάγιο στην Πύλο: 78 οι νεκροί- ΔΟΜ: Πληροφορίες για 400 άτομα στο σκάφος

Στους 78 ανέρχονται οι νεκροί μετανάστες και στους 104 οι διασωθέντες μετά το ναυάγιο του αλιευτικού σκάφους ανοιχτά της Πύλου, με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ να κάνει λόγο για τουλάχιστον 400 επιβαίνοντες.

Συγκεκριμένα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ εκφράζει φόβους για εκατοντάδες μετανάστες πάνω στο πλοίο που ναυάγησε. Με ανάρτησή του αναφέρει ότι μέχρι στιγμής 104 επιζώντες μεταφέρθηκαν στην ακτή, ενώ 32 σοροί ανασύρθηκαν.

«Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και φοβόμαστε ότι χάθηκαν περισσότερες ζωές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλοίο επέβαιναν έως και 400 άτομα». Σημειώνει επίσης ότι με αφορμή την τραγωδία στο Αιγαίο ενισχύεται η επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένη, συνολική δράση από τα κράτη για να σωθούν ζωές στη θάλασσα και να μειωθούν τα επικίνδυνα ταξίδια επεκτείνοντας ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης.

‼️ A shipwreck occurred today off Pylos, Greece according to @HCoastGuard . So far 104 survivors were brought to shore while 32 bodies were recovered. Search and rescue efforts continue and we fear more lives were lost. Initial reports suggest up to 400 people were onboard. pic.twitter.com/7TBTWiHs84

Νωρίτερα, όταν ακόμα ο αριθμός των νεκρών δεν είχε φτάσει τους 78, σε ανάρτηση της η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα ανέφερε πως «Είναι αποκαρδιωτικό. Ανασύρθηκαν 41 σοροί. Φόβοι ότι εκατοντάδες άλλοι μπορεί να αγνοούνται σε ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου στην Ελλάδα». Συμπλήρωσε πως «Τέτοιοι τραγικοί θάνατοι στη θάλασσα μπορούν να αποφευχθούν. Χρειαζόμαστε περισσότερα ασφαλή μονοπάτια για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν. Δεν πρέπει να αφήνονται με αδύνατες επικίνδυνες για τη ζωή επιλογές».

It is heart-breaking. 41 bodies recovered & fears that hundreds more may be missing in a shipwreck off Pylos, Greece.



Such tragic deaths at sea are avoidable.



We need more safe pathways for people forced to flee. They should not be left with impossible life-threatening choices. pic.twitter.com/ZqTsRX9CdX