Ναυάγιο με τέσσερις νεκρούς μετανάστες στη Λέσβο

Ναυάγιο με τέσσερις νεκρούς σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, στη Λέσβο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μετά τη διάσωση 7 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς και την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ.

Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο Super Puma ενώ γίνονται έρευνες και από την ξηρά.