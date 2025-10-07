Ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου: Τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λέσβου, ανοιχτά του Ακρωτηρίου Πέτρας, μετά τον εντοπισμό λέμβου που ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων επιβαινόντων.

Στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ συνδράμουν και παραπλέοντα πλοία.

Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται σχετικά ήπιες, με νοτιοδυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες.

Περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων και τα αίτια του ναυαγίου αναμένονται τις επόμενες ώρες.