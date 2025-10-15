Μόλις 9 εκπαιδευτές λευκού μπαστουνιού για 16.000 τυφλά άτομα στην Ελλάδα

Η 15η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, βρίσκει την Ελλάδα με μόλις εννέα πιστοποιημένους εκπαιδευτές κινητικότητας για περισσότερα από 16.000 άτομα με οπτική αναπηρία. Οι περισσότεροι δραστηριοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καβάλα, αφήνοντας μεγάλο μέρος της χώρας χωρίς πρόσβαση σε εκπαίδευση αυτονομίας.

Η έλλειψη αυτή έχει οδηγήσει οργανώσεις τυφλών και κοινωνικούς φορείς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να καλύψουν το κενό. Στον Βόλο, για παράδειγμα, πραγματοποιούνται για πρώτη φορά μαθήματα λευκού μπαστουνιού, ώστε άνθρωποι με οπτική βλάβη να μάθουν να κινούνται αυτόνομα στην πόλη.

Η πρόεδρος του σωματείου «Μάγνητες Τυφλοί», Βιβή Τεμπέλη, εξηγεί πως «πολλοί άνθρωποι στη Θεσσαλία και στα νησιά δεν έχουν κανέναν εκπαιδευτή κινητικότητας. Δεν γίνεται να εξαρτάται η ανεξάρτητη διαβίωση από τη συγκυρία ή από τη “καλή θέληση” ενός χορηγού».

Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών «Λάρα», Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου, σημειώνει ότι «η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στερεί από τους ανθρώπους με οπτική βλάβη τη δυνατότητα να μάθουν να κυκλοφορούν αυτόνομα και με ασφάλεια».

Η εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού περιλαμβάνει μαθήματα αποδοχής της κατάστασης, τεχνικές κίνησης με μπαστούνι και προσανατολισμό στις διαδρομές της καθημερινότητας, από παιδιά έως ενήλικες που χάνουν την όρασή τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού υπενθυμίζει πως η αυτονομία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα και πως η Ελλάδα οφείλει να διασφαλίσει ότι κάθε πολίτης με οπτική αναπηρία έχει πρόσβαση στα μέσα για να το ασκήσει.