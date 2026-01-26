Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: Οκτώ τραυματίες και πέντε αγνοούμενοι

Μεγάλης έκτασης φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα που στεγάζεται επί της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικό μέσο που βρίσκεται στο σημείο, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 π.μ., έπειτα από ισχυρή έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Αυτόπτης μάρτυρας, εργαζόμενος στο χώρο, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, τόσο μέσα στην πόλη των Τρικάλων όσο και σε γειτονικά χωριά, όπου κάτοικοι ανέφεραν ότι έτριξαν τα τζάμια των σπιτιών τους. Από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, με πάνελ να αποκολλώνται, τμήμα της σκεπής να καταρρέει και τις φλόγες να εξαπλώνονται άμεσα στο κτήριο.

Την ώρα του συμβάντος εργάζονταν συνολικά 13 άτομα στο εργοστάσιο. Οκτώ εξ αυτών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ πέντε γυναίκες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Τρίκαλα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, δίνοντας μάχη με τις φλόγες υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Παρόντες είναι επίσης οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του.