Μαρουσάκης: Αβαθές βαρομετρικό χαμηλό, βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες το Σαββατοκύριακο

Με κρύο ξεκινούν πλέον οι ημέρες καθώς βρισκόμαστε μία ανάσα πριν τον Νοέμβριο, εξηγεί στη σημερινή πρόγνωση του για τον καιρό ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Πέμπτης, αναφέρθηκε στις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στη χώρα τόσο την Παρασκευή όσο και το Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό θα προσπαθήσει να μας προσεγγίσει».

Αναλυτικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί αρχικά πως ο Νοέμβριος, είναι ένας μήνας επικίνδυνος για τη χώρα, καθώς στατιστικά έχουμε πολλές και έντονες βροχές.

Αύριο και το Σάββατο, αναμένονται βροχές στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα νότια παράλια της Πελοποννήσου, καθώς και ενισχυμένοι βοριάδες, λόγω του βαρομετρικού χαμηλού που φαίνεται να πλησιάζει τη χώρα.

Τέλος, την Κυριακή ενισχύονται οι άνεμοι προς την πλευρά του Αιγαίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα για πιο οργανωμένες διαταραχές από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.