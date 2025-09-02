Μαρίνα Ζέας: Ταχύπλοο πήρε φωτιά ενώ ήταν εν πλω - Ένας επιβάτης βούτηξε στη θάλασσα

Σοβαρό περιστατικό με ταχύπλοο σημειώθηκε την Κυριακή, στη Μαρίνας Ζέας στον Πειραιά.

Το μεσημέρι της Κυριακής ταχύπλοο σκάφος έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν εν πλω στη Μαρίνα Ζέας, με αποτέλεσμα στο σημείο να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ταχύπλοο βρίσκονταν δύο επιβαίνοντες την ώρα της φωτιάς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να βουτήξει στη θάλασσα προκειμένου να μην τον φτάσουν οι φλόγες.

Μάλιστα, βίντεο - ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, απαθανατίζει το περιστατικό με τη φωτιά να εξαπλώνεται γρήγορα στο σκάφος.

Ωστόσο, η άμεση επέμβαση του προσωπικού της Μαρίνας Ζέας και του Λιμενικού, εξασφάλισε την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την ασφάλεια των παρευρισκόμενων.