Μαρία Καρυστιανού: Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για χρυσόψαρο

Για το νέο κόμμα, τις επόμενες εκλογές και τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε- μεταξύ άλλων- η Μαρία Καρυστιανού, σε τηλεοπτικό σταθμό, το πρωί της Δευτέρας (19/1).

Μιλώντας στο Open, έθεσε ως προτεραιότητά της να δει την Ελλάδα να γίνεται ένα κράτος δικαίου με τη Δικαιοσύνη που του αρμόζει. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ενδέχεται να προκαλέσει έκπληξη σε πολύ κόσμο και εξηγώντας ότι κοντά της βρίσκονται άνθρωποι που δεν είναι ενεργοί με την πολιτική και εκφράζονται από διαφορετικές ιδεολογίες.

«Αυτό το κίνημα πολιτών το οποίο όντως οργανώνεται και έχω συγκινηθεί γιατί μας έχουν έρθει πάνω από 300 email με πολύ βαριά βιογραφικά επιστημόνων που θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά. Αυτό δείχνει μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, καθαρό και ελπιδοφόρο. Θα μείνω στο σχόλιο που έκανε ένας συνεπιβάτης μου σε αεροπλάνο. Με πλησίασε και μου είπε ''είμαστε μαζί σας. Δεν φοβόμαστε εσάς, είμαστε σίγουροι για εσάς, φοβόμαστε όμως αυτούς που θα σας πλαισιώσουν''» είπε στην εκπομπή «10 Παντού».

«Έχουμε δει ότι θα γίνει προσπάθεια να αμαυρωθεί το εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά στα της ταυτότητας και της ιδεολογίας, έχω να πω ότι το ''Δεξιά'' και ''Άριστερά'' είναι χαρακτηρισμοί που ταιριάζουν στο παλιό πολιτικό σύστημα. Δεν θα θελα να χω ταμπέλες γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Και συγχωρέστε με, αλλά εγώ έχω δει πολλές φορές τους πολιτικούς να καταπατούν οι ίδιοι την ιδεολογία του κόμματός τους. Όπως και αυτά που υπόσχονται προεκλογικά. Γιατί τόση επιμονή να πάρουμε εμείς μια θέση και να βάλουμε μια ταμπέλα; Όταν μιλάς για ένα κράτος δικαίου, διαφάνεια, λογοδοσία, αυτές οι αξίες δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα» συμπλήρωσε.

Για τη Δικαιοσύνη, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Άκουγα για Δικαιοσύνη, για κράτος δικαίου αλλά δεν έβλεπα τίποτα κι έτσι ο κόσμος με έμαθε αναγκαστικά από αυτό που μου συνέβη. Για μας τους πολίτες και για μένα προσωπικά, είναι πλέον αδιανόητο να ζούμε έτσι. Το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ένα κράτος δικαίου, να μιλήσουμε ξανά για το άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς και τους δίνει ατιμωρησία και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το ποια είναι η άποψή μας για τον Τραμπ. Δεν θα είμαστε μονοθεματικοί, αλλά το πρωτεύων για μας είναι να μπορέσει η χώρα να λειτουργήσει σωστά, να γίνουμε ένα κράτος δικαίου».

Ωστόσο, τόνισε πως «δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου τώρα γι αυτό το ζήτημα, αλλά είναι από αυτά που μας ενδιαφέρουν οπότε σας διαβεβαιώ ότι έχουμε ήδη πάρει αποφάσεις και έχουμε προτάσεις. Θα δείτε ότι όταν είμαστε έτοιμοι και κάνουμε την παρουσίαση του προγράμματός μας για την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία, το Δημογραφικό, τη Νεολαία, θα αναλυθούν τα πάντα από αυτούς που θα ασχοληθούν με αυτή την προσπάθεια».

Σε ερώτηση για το ποιοι θα είναι πίσω από το κόμμα και αν θα συνεργαστεί με στελέχη από τη Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, απάντησε: «Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Ακούω πράγματα και ειλικρινά τρομάζω. Προέρχονται από όλους τους χώρους αλλά δεν είναι ενεργοί πολιτικοί. Μια και μιλούν πολλοί για την κυρία Γρατσία και το γεγονός ότι προέρχεται από τη Νίκη, έχουμε ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και άτομα που βρίσκονταν στην Αριστερά» ενώ για το αν βρίσκονται στην ομάδα της, ο κ. Πατσίκας που ήταν θερμός πολέμιος των εμβολίων και ο κ. Νικολόπουλος, εξήγησε: «Ο κ. Πατσίκας βρίσκεται στην ευρεία ομάδα, είναι ένας που βοηθά στην προσπάθεια οργανωτικά. Ο κ. Νικολόπουλος δεν είναι στην ομάδα».

Για την τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά ότι είναι αντίθετος με τη χρονική στιγμή λόγω της δίκης, θέλησε να επισημάνει: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που με επιχειρήματα και όχι με προσωπικές απόψεις ή συναισθηματισμούς, μπορεί να πει ότι δεν έχω κάνει ό,τι νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να δω Δικαιοσύνη τη στιγμή που έχουμε μια σύγκρουση τρένων και δεν υπάρχει εισαγγελέας που να έχει το σθένος να φέρει τον υπουργό Μεταφορών με τη διαδικασία του αυτοφώρου για να δώσει εξηγήσεις. Για να μην πω ότι φτάσαμε στα τρία χρόνια με τους πολιτικούς να είναι ελεύθεροι, ατιμώρητοι με ένα δυο πλημμελήματα που θα τα λύσουν. Σε αυτή την χώρα ζω. Προσωπικά δε, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίκη τον Μάρτιο».

Μαρία Καρυστιανού: Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για χρυσόψαρο

«Η φιλοδοξία δεν είναι να αλλάξουμε το επάγγελμά μας αλλά να μπει στη Βουλή το κίνημα των πολιτών. Θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών, ανεξάρτητοι πολίτες που δεν θα έχουν βγει από τον πολιτικό σωλήνα», τόνισε και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. «Δεν θα είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Με τα κόμματα διαμαρτυρίας απλά δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα έχουμε επιχειρήματα», είπε.

Επίσης, εξήγησε- απαντώντας σε ερώτηση για τους τρόπους χρηματοδότησης από τον πολιτικό σχηματισμό- πως «δεν μας χρηματοδοτεί κανένας. Όταν χρειαστούμε χρήματα, θα γίνει με έναν τρόπο δημοκρατικό. Αν χρειαστούμε ενίσχυση θα ζητήσουμε τη βοήθεια των πολιτών».

Ακόμα, αναφέρθηκε και στην κριτική που της άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τις δηλώσεις της για το τρίτο μνημόνιο. «Εμείς οι πολίτες που βιώσαμε όλες τις συνέπειες αυτής της διαχρονικής πολιτικής που μας έφερε στα μνημόνια δεν ξεχνάμε. Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για “χρυσόψαρο”. Θα ήθελε να μας πει σε ποιες μελέτες και αναλύσεις βασίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο; Άρα η κριτική μου είναι δίκαιη».

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, σχολίασε, μεταξύ άλλων: «Φέραμε λέει εμείς το χειρότερο μνημόνιο. Ε; Η μνήμη χρυσόψαρου, λες και απευθύνονται σε κοινωνία λωτοφάγων για να θυμηθώ την Ιθάκη».