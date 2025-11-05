ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λέκκας για σεισμό 4,5 Ρίχτερ: Χρειάζεται προσοχή, είναι στο μεγάλο ρήγμα της Ξάνθης, Χρυσούπολης, Καβάλας

Όπως εξήγησε, ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος και αντιληπτός από όλους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ ΞΑΝΘΗ ΛΕΚΚΑΣ Facebook Twitter
0

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (5/11).

«Εκδηλώθηκε στις 9:16. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός» ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», για τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ, βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Λέκκας για σεισμό 4,5 Ρίχτερ: Χρειάζεται προσοχή

Όπως εξήγησε, είναι ένας σεισμός, για τον οποίο «πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους».

«Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» κατέληξε ο κ. Λέκκας.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

Ελλάδα / Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
LIFO NEWSROOM
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΔΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ελλάδα / Δολοφονία Λυγγερίδη: Ξεκινά σήμερα η δίκη σε ειδική αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού - 250 μάρτυρες

Η δίκη αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας - Ο Γιώργος Λυγγερίδης τραυματίστηκε θανάσιμα στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη
LIFO NEWSROOM
 
 