Λέκκας για σεισμό 4,5 Ρίχτερ: Χρειάζεται προσοχή, είναι στο μεγάλο ρήγμα της Ξάνθης, Χρυσούπολης, Καβάλας

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (5/11).

«Εκδηλώθηκε στις 9:16. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός» ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», για τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ, βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Λέκκας για σεισμό 4,5 Ρίχτερ: Χρειάζεται προσοχή

Όπως εξήγησε, είναι ένας σεισμός, για τον οποίο «πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους».

«Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» κατέληξε ο κ. Λέκκας.